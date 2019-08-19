Zeytinyağında yeni sezon umudu
51 dakika önce
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, "Birlik kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde ödeme yaptık ve yeni sezona stoksuz giriyoruz.
Tariş Zeytin
ve Zeytinyağı
Birliği Başkanı Hilmi Sürek, "Birlik kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde ödeme yaptık ve yeni sezona stoksuz giriyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:49
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