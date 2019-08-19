Son Dakika Haberleri: Zeytinyağında yeni sezon umudu
Son Dakika Ekonomi Haber

Zeytinyağında yeni sezon umudu

51 dakika önce

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, "Birlik kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde ödeme yaptık ve yeni sezona stoksuz giriyoruz.

Zeytinyağında yeni sezon umudu, System.String[]
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, "Birlik kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde ödeme yaptık ve yeni sezona stoksuz giriyoruz." dedi.
Tariş Zeytin, Zeytinyağı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin detayları
9 yıl boyunca tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Emre'nin sapık akrabası tutuklandı Benzin ve motorine zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 16:41:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeytinyağında yeni sezon umudu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]