"Zeytinyağını renkli cam şişede, ışık almaya yerde saklayın" - Son Dakika
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"Zeytinyağını renkli cam şişede, ışık almaya yerde saklayın"

07.02.2021 12:40
"Zeytinyağını renkli cam şişede, ışık almaya yerde saklayın"

BALIKESİR'in önemli zeytin üretim merkezi Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı büyük oranda tamamlandı.

BALIKESİR'in önemli zeytin üretim merkezi Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı büyük oranda tamamlandı. Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık, zeytinyağının özellikle renkli cam şişelerde saklanması gerektiğin söyledi.

Edremit Körfezi'nde son yılların en kaliteli zeytinyağları üretilirken, Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık, kalitenin korunması için zeytinyağının renkli cam şişelerde ve ışık almayan serin yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Yörede çok kaliteli zeytinyağlarının üretildiğini belirten Karabıyık, "2020-2021 yılı zeytin sezonunu tamamlamış durumdayız. Yazın hava şartlarının çok iyi gitmesinden dolayı çok kaliteli yağlar ürettik. Çok düşük asitlerde yağlar elde edildi. Körfez bölgesinde ve Burhaniye'de çok düşük asitli yağların üretimi tamamlandı. Elde ettiğimiz kaliteli yağları evlerde iyi korumamız gerekmektedir. Evlere aldığımız zeytinyağlarını, renkli cam şişelerde, serin, ışık ve güneş almayan yerlerde saklamamız gerekmektedir. Böylelikle yağları kalitesi bozulmadan tüketebiliriz. Bu şartlara uyduğumuz da kalite daha uzun süre devam edecektir" dedi.

Zeytinyağını renkli cam şişede, ışık almaya yerde saklayın
Zeytinyağını renkli cam şişede, ışık almaya yerde saklayın
Zeytinyağını renkli cam şişede, ışık almaya yerde saklayın
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Edremit Körfezi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Zeytinyağını renkli cam şişede, ışık almaya yerde saklayın' - Son Dakika

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