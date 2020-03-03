Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı saça ve cilde faydaları

Zeytinyağının en önemli faydalarından birisi, kansere karşı koruyucu olmasıdır. Düzenli olarak tüketilmesi halinde, kanseri önleyici etkileri bulunur.



Şeker hastalığını önlemek adına, tercih edilebilir. Bunun yanında kalp sağlığının korunması için etkili besin kaynaklarından biridir.



Vücutta meydana gelen iltihaplanmaların önüne geçebilir. Düzenli şekilde zeytinyağı kullananlar, iltihap sorunlarından kurtulabilirler.



Sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasına fayda sağlar. Sindirim sisteminin daha düzenli biçimde çalışmasını, hazımsızlığın giderilmesini sağlayabilir.



Safra taşlarının oluşmasını engeller. Yapılan araştırmalar, zeytinyağının safra taşlarının oluşumlarını engellediğini ortaya koymuştur. Safra taşlarının tedavisinde de önemli görev görür.



Zeytinyağı Neye İyi Gelir?



Zeytinyağı faydaları saymakla bitmeyen besin kaynakları arasında önemli bir yerdedir. Yapılan araştırmalarda, düzenli olarak tüketilen zeytinyağı, birden fazla etkisiyle, insan sağlığını koruyucudur.



Yaşlanmayı Geciktirir



Zeytinyağının en önemli faydalardan birisi, genç kalmayı sağlamaktır. Vücudun yaşlanmasını engeller. Hem vücut içerisinde tüketiminde hem de vücudun dışında kullanımında, etkili olabilir.



Hücre Duvarlarının Güçlenmesini Sağlar



Zeytinyağının insan vücudu için en önemli sayılabilecek hücre duvarlarının, güçlenmesini ve güçlü kalmasını sağlayabilir.



Doyurucu Etkiye Sahiptir



Yüksek kalorili yağlara oranla aynı derecede doyurucu etkiye sahiptir. Zeytinyağı hem kilo vermeyi engeller hem doyma hissi yaratır. Zıt gibi duran bu iki etkisi, zeytinyağının ne kadar faydalı olduğunu ortaya koyuyor.



Zeytinyağı Saç ve Cilde Faydalı mı?



En çok merak edilenlerden birisi zeytinyağının saç ve cilt üzerinde etkilerinin olup olmadığıdır.



Zeytinyağı saçlarda oluşan kepeğin azaltılmasını sağlar. Saçın daha kolay şekil almasını ve parlak hale gelmesine yardımcı olur. Saçların nem oranını yükselterek, sağlıklı hale gelmesine yardımcı olur.



Zeytinyağı cilt için önemli faydalara sahiptir. Ciltte sürekli olarak ortaya çıkan ölü hücrelerin yok edilmesine yardımcı olur. Bu sayede cildin yaşlanmasına engel olur. Cilt üzerinde oluşan sivilce ve siyah noktaların tedavisinde tercih edilebilir. Kuru cilt tipine sahip bireylerde, nemlendirici etkisi olduğundan, cildin nem oranının korunmasına yardımcı olur.



Zeytinyağı Nasıl Tüketilir?



Zeytinyağı genellikle yemeklerde tercih edilebilir. Ancak sadece yemeklerde değil, pek çok şekilde kullanılabilir.



Zeytinyağı, yemeklerde ve salatalarda tüketilebilir. Yemeklerinizi bitkisel yağlar yerine zeytinyağıyla yapabilirsiniz. Salataların tat oranının yükseltir.



Zeytinyağı saç bölgesinde kullanılabilir. Elinizle veya tarak yardımıyla zeytinyağıyla saçlarınızı besleyebilir.



Pamuk yardımıyla zeytinyağı tampon yapabilir, cildinizi koruma altına alabilirsiniz.



Zeytinyağının birçok kullanım alanı mevcuttur. Hangi şekilde kullanılırsa kullanılsın, vücut üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. Nemli cilt tipi olan kişilerin kullanmadan önce uzmanlara başvurması önerilir.