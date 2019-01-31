Zeytinyağının Fiyatı Geçen Yıla Göre Düştü

Kilis'te geçen yıl 18 ile 20 liraya kadar yükselen zeytinyağı kilogram fiyatı bu yıl asit oranına göre 10 ile 13 lira seviyesine kadar geriledi.

Kilis'te geçen yıl 18 ile 20 liraya kadar yükselen zeytinyağı kilogram fiyatı bu yıl asit oranına göre 10 ile 13 lira seviyesine kadar geriledi.



Türkiye'nin zeytinyağı üretiminde önemli bölgelerinden biri olan Kilis'te geçen yıl 18 ile 20 liraya kadar yükselen zeytinyağı kilogram fiyatı bu yıl asit oranına göre 10 ile 13 lira seviyesine kadar geriledi. Kilis'te yağış ve kapalı gün sayısının üreticiyi etkilediğini söyleyen zeytinyağı üreticisi Şerif Mercimek, " Zeytinin bir miktarı, yağışlardan dolayı yere düştü. Ağaçta kalan kısmı ise fazla miktarda su çekti. Zeytindeki yağ miktarı aynı kalıyor ancak kilogram ve kalite bazında oranı düşüyor. Sahip olduğu ağaç sayısı, elde edilen zeytin miktarı ve üretilen zeytinyağı ile önemli üretim merkezleri arasında yer alan Kilis'te geçtiğimiz yıl 18 ile 20 liraya kadar yükselen fiyatlar bu yıl asit oranına göre 10 ile 13 lira seviyesine geriledi. Bu da üreticiye olumsuz yansıdı. Asit oranına göre 10 ile 13 Türk Lirası arasında üreticimiz zeytinyağı satarsa toptan zarar eder. Hiçbir şekilde para kazanamaz. Geçtiğimiz yıl zeytinyağı fiyatları bu aylarda 18 ile 20 Türk Lirası arasındaydı. Memleketimizde her şeyin fiyatı artarken, zeytinyağı fiyatlarının düşük olması bizi düşündürüyor" diye konuştu. - KİLİS

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