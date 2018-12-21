Son Dakika Haberleri: Zeytinyağlı Kereviz Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri

Zeytinyağlı Kereviz Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri

1 saat önce

Zeytinyağlı kereviz tarifi, pratik yemek tarifleri! Kış aylarının çok tüketilen yemekleri arasında yer alan zeytinyağlı kereviz yapıyorum.

Zeytinyağlı kereviz tarifi, pratik yemek tarifleri! Kış aylarının çok tüketilen yemekleri arasında yer alan zeytinyağlı kereviz yapıyorum. Oldukça sağlıklı ve lezzetli bir yemek olan zeytinyağlı kereviz tarifi için mutfakta buluşalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:14 Kaynak: Youtube

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