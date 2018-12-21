Zeytinyağlı Kereviz Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri
1 saat önce
Zeytinyağlı kereviz tarifi, pratik yemek tarifleri! Kış aylarının çok tüketilen yemekleri arasında yer alan zeytinyağlı kereviz yapıyorum.
Zeytinyağlı kereviz tarifi, pratik yemek tarifleri! Kış aylarının çok tüketilen yemekleri arasında yer alan zeytinyağlı kereviz yapıyorum. Oldukça sağlıklı ve lezzetli bir yemek olan zeytinyağlı kereviz tarifi için mutfakta buluşalım.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:14 Kaynak: Youtube
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