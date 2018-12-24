Son Dakika Haberleri: Zeytinyağlı Pırasa Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri

Zeytinyağlı Pırasa Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri

30 dakika önce

Zeytinyağlı pırasa tarifi, pratik yemek tarifleri! Kış aylarının en çok tüketilen yemekleri arasında yer alan zeytinyağlı pırasa tarifi ile karşınızdayım. Oldukça sağlıklı ve lezzetli bir yemek olan zeytinyağlı pırasa nasıl yapılır merak ediyorsanız videoda buluşalım.

Zeytinyağlı pırasa tarifi, pratik yemek tarifleri! Kış aylarının en çok tüketilen yemekleri arasında yer alan zeytinyağlı pırasa tarifi ile karşınızdayım. Oldukça sağlıklı ve lezzetli bir yemek olan zeytinyağlı pırasa nasıl yapılır merak ediyorsanız videoda buluşalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:39 Kaynak: Youtube

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