Üye Girişi
Zeyve Pazarı sıcaktan bunalanların gözde mekanı oldu - Son Dakika

Zeyve Pazarı sıcaktan bunalanların gözde mekanı oldu

25.07.2021 14:01

Zeyve Pazarı sıcaktan bunalanların gözde mekanı oldu Karaman'ın Ermenek ilçesinde sıcaktan bunalanlar soluğu doğal güzellikleriyle bilinen Zeyve Pazarı'nda alıyor Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğal güzelliğiyle insanların cazibe merkezi haline gelen ve 500 yıllık geçmişe sahip Zeyve Pazarı,...

Zeyve Pazarı sıcaktan bunalanların gözde mekanı oldu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde sıcaktan bunalanlar soluğu doğal güzellikleriyle bilinen Zeyve Pazarı'nda alıyor

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğal güzelliğiyle insanların cazibe merkezi haline gelen ve 500 yıllık geçmişe sahip Zeyve Pazarı, hafta sonları serinlemek isteyen binlerce kişinin uğrak mekanı haline geldi.

İlçeye bağlı İkizçınar ile Yaylapazarı köyleri arasında yer alan ve yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip olan Zeyve Pazarı Mesire alanı kaynak suyunun oluşturduğu dere üzerinde kurulu bulunuyor. Mersin'in Anamur ilçesine 80, Antalya'nın Alanya ilçesine ise 156 kilometre uzaklıkta olan Zeyve Pazarı şimdiden yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. Bu duruma en çok sevinenler ise köylüler oluyor. Köylüler kendi yetiştirdikleri organik ürünleri burada satarak ev bütçelerine katkı sağlıyor.

Yaylapazarı köyü muhtarı Emin Ünlü, "30 yıl öncesi burası su değirmenleri ile meşhurdu. İnsanların buraya gelip değirmende unlarını öğütüyordu. Buradaki yiyeceklerin hepsi doğal üretimdir. Mersin ve Antalya'nın buraya yakın olan ilçelerinden insanlar sıklıkça buraya geliyor. Hafta sonu burası insanlarla dolup taşıyor" dedi.

Zeyve Pazarında esnaflık yapan Ali Çekiç ise, "Burası çok serin bir yer. Özellikle akşamları burada ceketsiz oturamazsınız. Burada insanların ihtiyaç duyacağı her şey var. İnsanlar buraya yemek yemeye, gezmeye, alışveriş yapmaya geliyor. Hafta sonları buranın nüfusu 20 bini buluyor. Onun için kaynaşmanın, yardımlaşmanın, alışverişin olduğu bir yer" diye konuştu.

Zeyve Pazarı'nı gezmeye İstanbul'dan geldiğini söyleyen bir ziyaretçi ise, "Çok güzel bir yer burası. Torosların zirvesinde bulunan burası oldukça serin bir yer. Yeşili ve bitki örtüsü çok iyi. Sular akıyor, insanlar pazarlarını kuruyor, yemeklerini yiyorlar, çok keyifli bir yer. Çok beğendim. Bu kadar sıcak bir dönemde burası inanılmaz serin bir yer. Üçüncü günümüz her gün buraya geliyoruz" dedi.

Zeyve Pazarı sıcaktan bunalanların gözde mekanı oldu
Zeyve Pazarı sıcaktan bunalanların gözde mekanı oldu
Zeyve Pazarı sıcaktan bunalanların gözde mekanı oldu
Zeyve Pazarı sıcaktan bunalanların gözde mekanı oldu

Antalya, Karaman, Ermenek, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeyve Pazarı sıcaktan bunalanların gözde mekanı oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni transfer Cicaldau turp gibi çıktı! Efsane futbolcu Hagi'ye de bir mesaj yolladı 14:49 Yeni transfer Cicaldau turp gibi çıktı! Efsane futbolcu Hagi'ye de bir mesaj yolladı Çocukların çığlığı yürek parçaladı! Anne ve babalarından şiddet gören çocuklar, kilit altında tutulup, işkence edilmiş 14:02 Çocukların çığlığı yürek parçaladı! Anne ve babalarından şiddet gören çocuklar, kilit altında tutulup, işkence edilmiş Cristiano Ronaldo, Messi'den daha iyi! İşte fark yaratan 5 özellik 13:59 Cristiano Ronaldo, Messi'den daha iyi! İşte fark yaratan 5 özellik
Son Dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı 13:53 Son Dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı Bir anda yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti 13:28 Bir anda yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi 12:07 Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi
Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı 11:25 Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti 11:13 İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti

Son Dakika Haberleri
14:50 Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler isyan etti
14:49 Yeni transfer Cicaldau turp gibi çıktı! Efsane futbolcu Hagi'ye de bir mesaj yolladı
14:46 Mesut Özil hastalandı! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı
13:59 Cristiano Ronaldo, Messi'den daha iyi! İşte fark yaratan 5 özellik
13:57 17 yıl sonra Ben Affleck ile öpüşme pozunu paylaşan Jennifer Lopez beğeni topladı
13:55 Kendisinden önce namı geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Aanholt, bahis bağımlısı çıktı
13:53 Son Dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı
13:51 Eriksen'in durumu iyi! 1 ay önce sahada kalp krizi geçiren yıldız futbolcu, ailesiyle gezintiye çıktı
13:49 13 yıl önceyi hatırlattı! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor
13:46 Erdoğan, Olimpiyat şampiyonu Çin'i parkeden silen Filenin Sultanları'nı tebrik etti
Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler isyan etti Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler isyan etti         
14:51
Mesut Özil hastalandı! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı Mesut Özil hastalandı! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı         
14:47
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla kırdı geçirdi Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla kırdı geçirdi         
14:00
Kendisinden önce namı geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Aanholt, bahis bağımlısı çıktı Kendisinden önce namı geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Aanholt, bahis bağımlısı çıktı         
13:56
13 yıl önceyi hatırlattı! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor 13 yıl önceyi hatırlattı! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor         
13:50
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
13:27
Şehrin ortasında güpegündüz fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırmadan, bir araçtan inip diğerine bindiler Şehrin ortasında güpegündüz fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırmadan, bir araçtan inip diğerine bindiler         
11:51
Maske takmayan kadın, ''Yaz cezamı'' diyerek polislere direndi! Şimdi, bin 50 lira ceza ödeyecek Maske takmayan kadın, ''Yaz cezamı'' diyerek polislere direndi! Şimdi, bin 50 lira ceza ödeyecek         
11:15
İzmir'de korkunç kaza! Otomobilin metro inşaatına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı İzmir'de korkunç kaza! Otomobilin metro inşaatına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
11:05
İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı         
11:01
Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım         
10:39
Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL         
10:20
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü         
00:04
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu         
19:30
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 15:00:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeyve Pazarı sıcaktan bunalanların gözde mekanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement