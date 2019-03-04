ZF Services Türk, Marine Servis Noktaları ile buluştu
43 dakika önce
ZF Services Türk ailesi, Türkiye çapındaki marine servis noktaları ile 27 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlediği "ZF Marine Servis Noktaları Semineri"nde bir araya gelerek onlarla yeni ürünleri ve servis hizmetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
ZF Services Türk ailesi, Türkiye
çapındaki marine servis noktaları ile 27 Şubat 2019 tarihinde İstanbul
'da düzenlediği "ZF Marine Servis Noktaları Semineri"nde bir araya gelerek onlarla yeni ürünleri ve servis hizmetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:05
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