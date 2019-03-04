Son Dakika Haberleri: ZF Services Türk, Marine Servis Noktaları ile buluştu

ZF Services Türk, Marine Servis Noktaları ile buluştu

43 dakika önce

ZF Services Türk ailesi, Türkiye çapındaki marine servis noktaları ile 27 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlediği "ZF Marine Servis Noktaları Semineri"nde bir araya gelerek onlarla yeni ürünleri ve servis hizmetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

ZF Services Türk, Marine Servis Noktaları ile buluştu, System.String[]
ZF Services Türk ailesi, Türkiye çapındaki marine servis noktaları ile 27 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlediği "ZF Marine Servis Noktaları Semineri"nde bir araya gelerek onlarla yeni ürünleri ve servis hizmetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:05 

Ekonomi
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