ZGC'ye ziyaret - Son Dakika

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Genel Başkanı Derya Akbıyık'ı, Zonguldak, Bartın ve Karabük Arıcılar Birlikleri başkanları ziyaret etti.



Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, ziyarette yaptığı konuşmada, Zonguldak il genelinde yüzde 80'in üzerinde kestane balı üretildiğini belirterek, "Erken ilkbaharda Orman Gülü Balı, Ağu Balı ve kestane ağaçlarının olmadığı yerlerde çiçek balı üretilmektedir. İlimiz genelinde yıllık ortalama 800 ton civarında bal üretilmektedir. Mevsim koşulları uygun olsa Zonguldak'ta 1000 ton kestane balı üretilebilir. Geçtiğimiz yıl kestane balının kilosunu 150 liraydı bu yıl ise fiyatı 160 lira civarında olur. Bal denince sadece bal ya da kestane balı diye düşünmemek gerekir.

ZGC Başkanı Derya Akbıyık da ziyaretten dolayı teşekkür etti.