Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Sonbahar Manzarası - Son Dakika
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Sonbahar Manzarası

28.09.2022 16:14
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Sonbahar Manzarası

ZHALANTUN, 28 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Zhalantun şehrine bağlı Chaihe kasabasından sonbahar manzarası görülüyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Zecong/Xinhua)

ZHALANTUN, 28 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Zhalantun şehrine bağlı Chaihe kasabasından sonbahar manzarası görülüyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Zecong/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Sonbahar Manzarası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Sonbahar Manzarası - Son Dakika
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