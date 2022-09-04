Video: Xinjiang'da Genç Bir Zanaatçı Geleneksel Ok ve Yay Üretimine Sahip Çıkıyor - Son Dakika
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Video: Xinjiang'da Genç Bir Zanaatçı Geleneksel Ok ve Yay Üretimine Sahip Çıkıyor

04.09.2022 20:23
Video: Xinjiang'da Genç Bir Zanaatçı Geleneksel Ok ve Yay Üretimine Sahip Çıkıyor

Zhao Hu, Şibe etnik grubuna mensup bir genç.Üniversiteden mezun olduktan sonra Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Çapçal Şibe Özerk İlçesi'ndeki memleketine geri dönerek geleneksel ok ve yay yapım tekniklerini öğrenmiş.

Zhao Hu, Şibe etnik grubuna mensup bir genç.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Çapçal Şibe Özerk İlçesi'ndeki memleketine geri dönerek geleneksel ok ve yay yapım tekniklerini öğrenmiş.

Okçuluk bir spor dalı olmadan uzun zaman önce Şibe halkı ok ve yayı av aleti olarak kullanıyordu.

Yerel yönetimin desteğiyle Çapçal'da bir ok ve yay müzesi kurulmuş.

Müzede Zhao'ya bir ok ve yay üretim stüdyosu verilmiş.

ZHAO HU, Zanaatçı:

"Stüdyo ücretsiz. Stüdyo için bir kira ödemem gerekmiyor. Kendi işini kuran üniversite mezunlarına verilen yıllık yaklaşık 5.000 yuanlık (yaklaşık 727 ABD doları) para yardımından da faydalanıyorum."

Zhao gelecekte de geleneksel kültürün sunduğu fırsatları araştırmaya devam etmekte kararlı. Bu geleneksel zanaatı yaygın hale getirmek için ok ve yay kültür kursları ve temalı ebeveyn-çocuk faaliyetleri gibi bir dizi faaliyet yapmayı planlıyor.

ZHAO HU, Zanaatçı:

"Bu şekilde daha çok çocuk ve turistin Şibe geleneksel ok ve yay kültürünü öğreneceğini ve bunu gelecek nesillere aktaracağını umuyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi kentinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Xinjiang'da Genç Bir Zanaatçı Geleneksel Ok ve Yay Üretimine Sahip Çıkıyor - Son Dakika

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