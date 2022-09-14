Çin'in Henan Eyaletinin Dış Ticareti İlk Sekiz Ayda Arttı

ZHENGZHOU, 14 Eylül (Xinhua) -- Yerel gümrük verilerine göre, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin dış ticareti 2022'nin ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 oranında artarak 517,56 milyar yuana (yaklaşık 75 milyar ABD doları) ulaştı. Zhengzhou gümrüklerinden alınan verilere göre, eyaletin ihracatı yüzde 7,5 artışla 318 milyar yuana, ithalatı ise yüzde 9,8 artışla 199,56 milyar yuana çıktı. Ocak-Ağustos ayları arasında eyaletin başlıca ihracat ürünleri arasında cep telefonları, emek yoğun ürünler, alüminyum ürünler ve tarım ürünleri yer aldı. Bu dönemde Henan'ın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Avrupa Birliği ile olan ticareti büyümeyi sürdürdü. Eyaletin, Kapsamlı Bölgesel Ekonomik Ortaklık üyeleriyle olan ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 oranında yükselirken, Kuşak ve Yol İnisiyatifi güzergahındaki ülkelerle olan ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 oranında artış gösterdi.