Çin'in Henan Eyaleti Yüksek Kaliteli Kalkınmasını Hızlandırdı

ZHENGZHOU, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaleti, son on yıllık dönemde ekonomik kalkınma ve yoksulluğun azaltılması konusunda büyük ilerleme kaydetti. Pazar günü eyaletin merkezi Zhengzhou'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Henan Parti Başkanı Lou Yangsheng, son on yıllık dönemde Henan'ın gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli görevi sıkı şekilde omuzladığını, imalat sektörünün yüksek kaliteli kalkınmasına öncelik verdiğini ve ekonomik ve sosyal kalkınmanın düşük karbonlu dönüşümünü hızlandırdığını söyledi. Eyalet sakinlerinin kişi başına düşen harcanabilir geliri 2012'de 12.772 yuan (yaklaşık 1.865 ABD doları) iken 2021'de 26.811 yuana çıkarken Henan'daki 7,19 milyon yoksul eyalet sakini, yoksulluktan kurtarıldı. Ayrıca Henan'da, toplam 75,8 milyon mu (yaklaşık 5 milyon hektar) yüksek standartlı tarıma elverişli arazi hazır hale getirildi ve eyaletin yıllık tahıl üretimi son beş yılda 65 milyar kilogramın üzerine çıktı. Eyalet ayrıca Çin'in dışa açılma hamlesinde önemli bir merkez haline gelmede tarihi bir ilerleme sergiledi. 2021 yılında Henan'ın mal dış ticareti, 2012'ye göre 2,5 kat artarak 820,81 milyar yuana ulaştı.