ZHENGZHOU - Çin'in Henan eyaletinde gökdelenlerin arasında kalan bina - Son Dakika
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ZHENGZHOU - Çin'in Henan eyaletinde gökdelenlerin arasında kalan bina

26.07.2022 10:51
ZHENGZHOU - Çin'in Henan eyaletinde gökdelenlerin arasında kalan bina

Çin'in Henan eyaletinde etrafı bambular ile çevrili, yer altına 10 metre kadar uzanan ve yamaçları olan bina dikkat çekiyor.

Çin'in Henan eyaletinde etrafı bambular ile çevrili, yer altına 10 metre kadar uzanan ve yamaçları olan bina dikkat çekiyor.

Çin'in Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou'da sahibinin kendisine önerilen tazminatı kabul etmediği ve bu nedenle yıkımı mümkün olmayan, etrafı bambu ağaçları ile çevrili 'Çivi Ev" ilginç görüntü oluşturuyor. Kentsel dönüşüm kapsamında, eski evler yapı şirketleri tarafından satın alınıp yüksek binalara dönüştürülüyor. Bazı ev sahipleri ise kendilerine önerilen tazminatı kabul etmeyerek evlerini yıktırmak istemiyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZHENGZHOU - Çin'in Henan eyaletinde gökdelenlerin arasında kalan bina - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZHENGZHOU - Çin'in Henan eyaletinde gökdelenlerin arasında kalan bina - Son Dakika
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