Zhou Chengyu: Çin'in Chang'e-5 Ay misyonunun ardındaki 24 yaşındaki kadın - Son Dakika
BBC

Zhou Chengyu: Çin'in Chang'e-5 Ay misyonunun ardındaki 24 yaşındaki kadın

09.12.2020 13:22
Zhou Chengyu: Çin'in Chang'e-5 Ay misyonunun ardındaki 24 yaşındaki kadın, System.String[]

Çin'in Ay'dan kaya örnekleri getirilmesini içeren Chang'e-5 Ay keşif programının en üst düzey sorumlusu 24 yaşındaki kadın astronot ülkede büyük ün kazandı.

Çin'in Ay'dan kaya örnekleri getirilmesini içeren Chang'e-5 Ay keşif programının en üst düzey sorumlusu 24 yaşındaki kadın astronot ülkede büyük ün kazandı.

Wenchang uzay aracı fırlatma tesisindeki en genç kumandan olmasına rağmen Zhou Chengyu'ya işyerinde herkes saygı göstergesi olarak "Abla" diyor.

Chang'e-5, Çin'in son yedi yıl içinde gerçekleştirdiği üçüncü Ay'a iniş misyonu oldu.

Zhou, misyonda kritik bir yer tutan roket bağlantı sisteminden sorumluydu.

Ay'da kaya parçaları toplayıp getirecek olan robotun bulunduğu uzay aracının 23 Kasım'da başarılı bir şekilde fırlatılmasında rol alan kadınlardan biri olarak Çin devlet medyasında yer verilmesi üzerine genç kadın astronotun ismi, Çin arama motoru Weibo'da en çok söz edilen isim oldu.

Genç yaşta gösterdiği başarı nedeniyle sosyal medya kullanıcıları onu kutluyor ve ülkenin "gurur kaynağı" olarak görüyor.

Guizhou eyaletinde yaşayan Zhou, bütün bu ilgiden pek etkilenmemiş görünüyor. Duocai Guizhou Net haber sitesine göre, Zhou, röportaj taleplerini reddetmiş ve ünlenmesinin işini etkilemesini istemiyor.





Çin Ay tanrıçasından ismini alan Chang'e-5 misyonunun amacı, Ay'dan taş ve toprak örnekleri alarak bilim insanlarının Dünya'nın uydusunun yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamaktı.

Ay'dan en son numune alınması üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçmiş durumda. Bu misyon ile Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nin ardından bunu başaran üçüncü ülke oldu.

Bu misyon, Pekin'in uzayda süper güç haline gelme hedefi yolunda atılmış bir adım. Çin devlet medyası, Devlet Başkanı Şi Jinping'in ifadesiyle "uzay düşü" olarak adlandırdığı bu girişimi, "ulusal canlanma" yolunda atılmış adım olarak niteledi.

Çin uzay araştırmalarını, teknolojik gücünü ve dünya sahnesinde oynadığı rolü sergilemesinde önemli bir araç olarak görüyor.





Ülkenin önde gelen bilim insanlarından Prof. Ouyang Ziyuan, 2006'da resmi People's Daily gazetesine yaptığı bir açıklamada, "Ay'ın keşfi ile ilgili çalışmalar bir ülkenin toplam gücünü yansıtır" diyordu.

Geçen yıl Çin, Ay'ın karanlık yüzü olarak adlandırılan bölgeye robot indiren ilk ülke oldu. Önümüzdeki yıllarda da Ay'da araştırma istasyonları kurmayı ve Mars'a insan göndermeyi planlıyor.

Analiz: Çin'de güçlü kadın karakterler öne çıkarılıyor

Kerry Allen, Çin Medyası Uzmanı

Çinlilerin çoğu mitolojide adı geçen Ay tanrıçası Chang'e'yi bilir. Hikayesi Romeo ve Juliet'i andırır: Ölümsüzlük iksiri içen bir kadın, yanlışlıkla kocasına hiç iksir bırakmaz ve ölünceye dek ona yakın olmak için uçup Ay'a konar.





Çin'de sonbahar ortalarında kutlanan Ay Festivali döneminde Chang'e'nin adı romantik ay tanrıçası ile özdeşleşir. Bu yüzden Ay misyonunda da güçlü bir kadın karakterle bağlantı kurmak etkili olacaktı.

24 yaşındaki Zhou Chengyu'nun fotoğrafları devlet medyasında dolaşıma girdi ve onun nasıl "havacılık alanında ön cephede asker" olan ve Çinlilere esin kaynağı olacak bir "abla" olduğu yorumları paylaşıldı.

Çin'de güçlü kadın karakterler öne çıkarılmaya çalışılıyor.

Ancak Çinlilerin çoğu, ülkede birçok sektörde kadınların rolünün hala hakkının verilmediği görüşünde.

Zhou Chengyu: Çin'in Chang'e-5 Ay misyonunun ardındaki 24 yaşındaki kadın
Zhou Chengyu: Çin'in Chang'e-5 Ay misyonunun ardındaki 24 yaşındaki kadın
Zhou Chengyu: Çin'in Chang'e-5 Ay misyonunun ardındaki 24 yaşındaki kadın
Zhou Chengyu: Çin'in Chang'e-5 Ay misyonunun ardındaki 24 yaşındaki kadın

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Son Dakika Teknoloji Zhou Chengyu: Çin'in Chang'e-5 Ay misyonunun ardındaki 24 yaşındaki kadın - Son Dakika

BBC

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