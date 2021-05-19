Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı - Son Dakika
BBC

Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı

19.05.2021 18:46
Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı, System.String[]

Çin, geçen hafta Mars'a başarıyla indirdiği Zhurong uzay aracının Kızıl Gezegen'de çektiği ilk fotoğrafları paylaştı.

Çin, geçen hafta Mars'a başarıyla indirdiği Zhurong uzay aracının Kızıl Gezegen'de çektiği ilk fotoğrafları paylaştı.

Altı tekerlekli araç Cumartesi sabahı Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine inmişti.

Çin, böylece ABD'nin ardından Kızıl Gezegen'e uzay aracını başarıyla indiren ikinci ülke oldu.

Çinli bilim insanları, gezegenin kuzey yarımküresine indirilen aracın en az 90 Mars günü incelemelerini sürdürmesini planlıyor. Dünya'nın yaklaşık yarısı büyüklüğündeki Mars'ın, kendi etrafında dönmesi 24 saat 39 dakika sürüyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Mars'tan gelen fotoğrafları web sayfasında paylaştı.

Görüntüler, aracın inişten sonra hayati önem taşıyan cihazlarda gerekli işlemlerin başarıyla tamamlandığına işaret ediyor.

Bu işlemler, robota enerji sağlayacak güneş enerjisi cihazlarının harekete geçmesini, keşif aracı Tianwen-1 ve Çin'deki kontrol merkezi ile iletişimi sağlayacak antenin devreye girmesini, Zhurong'un keşif aracından inip dolaşmasını sağlayacak rampanın konum almasını içeriyor.

Zhurong, ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2000'li yıllarda sahip olduğu Spirit ve Opportunity araçlarını andırıyor.

240 kg ağırlığındaki uzay aracına bağlı uzun antenin ucundaki kamera fotoğraf çekmeye ve navigasyona yarıyor.

Gezegendeki kayaların mineral yapısını, genel ortamı ve hava koşullarını incelemek üzere beş ayrı donanım da bulunuyor.

Amerikan uzay araçları Curiosity ve Perseverance gibi Zhurong'un da kayaların yapısını incelemek üzere parçalayan lazer aygıtı da var. Yer altında su-buz aramayı sağlayan radarı ise diğer araçlarda yok.

Zhurong'un indiği Utopia Planitia, gezegenin ilk dönemlerinde çarpma etkisiyle oluşmuş 3000 km çapında dev bir havza.

NASA'nın 1976'daki Viking-2 uzay aracı da bu bölgeye inmişti.

Uzun zaman önce burada bir denizin olduğuna işaret eden veriler var.

Uydu verileri de derinlerde buz olduğunu gösteriyor.

ABD, bir ton ağırlığındaki Perseverance uzay aracını Şubat'ta gezegene indirmişti.

Daha önce iki girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Avrupa Birliği ise Rusya ile ortak bir proje kapsamında, Rosalind Franklin adlı uzay aracını 2022'de Mars'a göndermeyi planlıyor.

Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı
Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı
Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı
Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Mars, Uzay, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Mavi mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Mavi mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Emre Akbaba, menajerinin Başakşehir'le görüşmesinin ardından sinirden küplere bindi Emre Akbaba, menajerinin Başakşehir'le görüşmesinin ardından sinirden küplere bindi Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ı eşiyle birlikte Haliç üstünde tenis oynayarak kutladı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ı eşiyle birlikte Haliç üstünde tenis oynayarak kutladı OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti         
19:11
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Kripto paralarda büyük çöküş! Bir haftada 700 milyar dolar yok oldu Kripto paralarda büyük çöküş! Bir haftada 700 milyar dolar yok oldu         
18:47
Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu         
18:21
Bangladeş'te son 24 saatte, 4'ü çocuk 16 kişi yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Bangladeş'te son 24 saatte, 4'ü çocuk 16 kişi yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi         
18:11
Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı         
17:40
Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi         
17:33
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı         
16:27
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı         
15:32
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
İstanbul'u bırakıp Hatay'a yerleşti! Şimdi bodrum katta ipek böceği yetiştiriyor İstanbul'u bırakıp Hatay'a yerleşti! Şimdi bodrum katta ipek böceği yetiştiriyor         
11:04
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 19:20:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement