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ZİANTEP) Motosikletin çarptığı motosikletli genç öldü

1 saat önce

Motosikletin çarptığı motosikletli genç öldüGAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halindeyken motosikletin çarptığı motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Abdurrahman Baydar, hastanede yaşamını yitirdi.

Motosikletin çarptığı motosikletli genç öldü
GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halindeyken motosikletin çarptığı motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Abdurrahman Baydar, hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen Cumartesi günü Bülbülzade Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet Burak Baydar yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Baydar, ağır yaralandı. Yaralı çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç sürücü, yaşamını yitirdi. 5 yıl önce de kaza yaparak yaralandığı öğrenilen Baydar'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Baydar'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
ZİANTEP) Motosikletin çarptığı motosikletli genç öldü
Motosiklet, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:05 Kaynak: İHA
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