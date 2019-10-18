Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim tarihinde Galatasaray ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane açıklamalarda bulundu.



Barcelona ile oynayacakları El Clasico'nun ertelenmesinin ardından konuşan Zidane, "Önce Mallorca, sonra Galatasaray ile karşılaşacağız. Ardından olursa El Clasico var. Biz Galatasaray'a da Barcelona'ya da hazırız. Rakiplerimize karşı hazırlıklı olacağız." diye konuştu.



SAKAT FUTBOLCULARIN SON DURUMU



Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Fransız teknik adam, "Modric, Kroos, Lucas Vazquez ve Bale'in sakatlıkları sürüyor. Böyle şeyler olabiliyor. Futbolda bunlar var. Bir teknik direktör için zor bir durum." dedi.



