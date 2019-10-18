Son Dakika Haberleri: Zidane: "Galatasaray'a karşı hazırız!"
Son Dakika Spor Zidane: 'Galatasaray'a karşı hazırız!'

Zidane: "Galatasaray'a karşı hazırız!"

40 dakika önce

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim tarihinde Galatasaray ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane açıklamalarda bulundu.

Zidane:

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim tarihinde Galatasaray ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane açıklamalarda bulundu.


Barcelona ile oynayacakları El Clasico'nun ertelenmesinin ardından konuşan Zidane, "Önce Mallorca, sonra Galatasaray ile karşılaşacağız. Ardından olursa El Clasico var. Biz Galatasaray'a da Barcelona'ya da hazırız. Rakiplerimize karşı hazırlıklı olacağız." diye konuştu.


SAKAT FUTBOLCULARIN SON DURUMU


Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Fransız teknik adam, "Modric, Kroos, Lucas Vazquez ve Bale'in sakatlıkları sürüyor. Böyle şeyler olabiliyor. Futbolda bunlar var. Bir teknik direktör için zor bir durum." dedi.


Zinedine Zidane, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:57 
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