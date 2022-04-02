Zidane'ın kardeşi, aşırı sağcı Zemmour'u halı sahadan kovdu - Son Dakika
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Zidane'ın kardeşi, aşırı sağcı Zemmour'u halı sahadan kovdu

02.04.2022 23:52
Zidane'ın kardeşi, aşırı sağcı Zemmour'u halı sahadan kovdu

Fransız teknik adam ve eski futbolcu Zinedine Zidane'ın kardeşi Nureddin Zidane, Aix-en-Provence kentinde işlettiği halı sahada maç yaptığı sırada cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour sahadan kovdu.

Fransız teknik adam ve eski futbolcu Zinedine Zidane'ın kardeşi Nureddin Zidane, Aix-en-Provence kentinde işlettiği halı sahada maç yaptığı sırada cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour sahadan kovdu.

Fransız basınındaki haberlerde, Zemmour Marsilya'nın yakınlarındaki Aix-en-Provence'da 2 saat futbol oynamak için Zidane'a ait işletmede halı saha kiraladığı belirtildi.

Ancak 1998'de Fransa Milli Futbol Takımıyla Dünya Şampiyonluğu sevincini yaşayan Zinedine Zidane'nın kardeşi Nureddin Zidane'ın, ekibiyle maç yapan Zemmour'dan sahayı terk etmesini istediği kaydedildi.

Bunun üzerine kısa süreliğine gerginliğin yaşandığı ve Zemmour'un daha sonra ekibiyle halı sahayı terk ettiği ifade edildi.

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Kaynak: AA

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