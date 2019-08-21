Son Dakika Haberleri: Zidane'ın Valladolid'e karşı inanılmaz voleybolu
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Zidane'ın Valladolid'e karşı inanılmaz voleybolu

1 saat önce

Valladolid'e karşı 2003-2004 LaLiga’daki Zinedine Zidane’nin bu şaşırtıcı voleyboluna göz atın. David Beckham, Fransız süperstarına, dünya standartlarında doruğa ulaşan uzun markasıyla yardımcı oldu. Zidane tarafından voleybolu.

Valladolid'e karşı 2003-2004 LaLiga'daki Zinedine Zidane'nin bu şaşırtıcı voleyboluna göz atın.


David Beckham, Fransız süperstarına, dünya standartlarında doruğa ulaşan uzun markasıyla yardımcı oldu.


Zidane tarafından voleybolu.

Zinedine Zidane, David Beckham, Valladolid, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14 
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