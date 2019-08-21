Zidane'ın Valladolid'e karşı inanılmaz voleybolu
1 saat önce
Valladolid'e karşı 2003-2004 LaLiga’daki Zinedine Zidane’nin bu şaşırtıcı voleyboluna göz atın.
David Beckham, Fransız süperstarına, dünya standartlarında doruğa ulaşan uzun markasıyla yardımcı oldu.
Zidane tarafından voleybolu.
Valladolid'e karşı 2003-2004 LaLiga'daki Zinedine Zidane'nin bu şaşırtıcı voleyboluna göz atın.
David Beckham, Fransız süperstarına, dünya standartlarında doruğa ulaşan uzun markasıyla yardımcı oldu.
Zidane tarafından voleybolu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14
David Beckham'a 50 milyon dolarlık fatura şoku! Galatasaray, Kostas Mitroglou'nu PSV'ye kiraladı Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u KAP'a bildirdi Galatasaray'dan TFF'ye Kostas Mitroglou bildirimi