Son Dakika Haberleri: Zidane, sezon öncesi maç öncesi Bayern ile görüşüyor
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Zidane, sezon öncesi maç öncesi Bayern ile görüşüyor

21 dakika önce

Zinedine Zidane, ekibinin sezon öncesi gösterdiği çabadan memnun olduğunu söyledi. Zidane ayrıca Eden Hazard'ı övdü ve Belçikalı saldırganın Real Madrid için kararlı olmasını beklediğini belirtti.

Zinedine Zidane, ekibinin sezon öncesi gösterdiği çabadan memnun olduğunu söyledi. Zidane ayrıca Eden Hazard'ı övdü ve Belçikalı saldırganın Real Madrid için kararlı olmasını beklediğini belirtti.
Zidane, sezon öncesi maç öncesi Bayern ile görüşüyor
Zinedine Zidane, Real Madrid, Eden Hazard, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:05 
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