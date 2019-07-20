Zidane, sezon öncesi maç öncesi Bayern ile görüşüyor
21 dakika önce
Zinedine Zidane, ekibinin sezon öncesi gösterdiği çabadan memnun olduğunu söyledi. Zidane ayrıca Eden Hazard'ı övdü ve Belçikalı saldırganın Real Madrid için kararlı olmasını beklediğini belirtti.
Zinedine Zidane
, ekibinin sezon öncesi gösterdiği çabadan memnun olduğunu söyledi. Zidane ayrıca Eden Hazard
'ı övdü ve Belçikalı saldırganın Real Madrid
için kararlı olmasını beklediğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:05
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