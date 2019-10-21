Son Dakika Haberleri: Zidane: "Yarından başlayarak, tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz"
Son Dakika Spor Zidane: 'Yarından başlayarak, tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz'

Zidane: "Yarından başlayarak, tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz"

1 saat önce

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Oynayacak daha çok maçımız var hepsini kazanmak istiyoruz.

Zidane:

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Oynayacak daha çok maçımız var hepsini kazanmak istiyoruz. Yarından başlayarak" dedi.


UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Teknik Direktör Zinedine Zidane, maçı iyi hazırlandıklarını aktararak, "Galip gelmeyi çok istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yarın 3 puan almak istiyoruz. Bu tür ortamlarda çalışmaya alışkınım. Oynayacak daha çok maçımız var hepsini kazanmak istiyoruz. Yarından başlayarak. Her zaman iyi oynamak istiyoruz ama bu olmuyor. Bizim Real Madrid'iz hata yapma lüksümüz yok ama bazen oluyor" dedi.


Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 1 puanının bulunması ve takımın başına Jose Mourinho'nun geleceği iddialarının sorulması üzerine Zidane, "Bu tarz haberler beni elbette rahatsız ediyor. Ben her zaman burada kalmak istiyorum. Pozitif olup elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Zinedine Zidane, Galatasaray, Real Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sergio Ramos, Falcao'dan çekiniyor: Oynaması durumunda bize engel olacaktır!
Fatih Terim: "Grup sırlamasında kritik maçlardan biri" Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti! Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk çırılçıplak soyundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 22:24:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zidane: "Yarından başlayarak, tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]