Son Dakika Haberleri: Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı
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Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

1 saat önce

- Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldıAKSARAY - Aksaray'da freni patlayan zift yüklü tanker bir minibüs ile otomobile çarptı.

- Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı
AKSARAY - Aksaray'da freni patlayan zift yüklü tanker bir minibüs ile otomobile çarptı. Devrilen tankerden yola dökülen zift yolu adeta zift gölüne çevirirken, yaralılar kepçe ile kurtarıldı.
Kaza, Tacin Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Salih K. idaresindeki 42 SY 893 plakalı zift yüklü tankerin seyir halindeyken freni patladı. Kamyonu durduramayan sürücü kavşakta önce Uğur D. idaresindeki yabancı plakalı otomobile çarptı, ardından da Cenap G. yönetimindeki 68 EH 138 plakalı minibüse çarptı. Kazada zift yüklü tanker refüje devrilirken, yol adeta zift gölüne döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekipleri ve polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri yaralıları çıkarmak için seferber oldu. Ziftli bölgeye giremeyen kurtarma ekipleri yoldan geçen bir kepçeyi çevirerek kepçe ile yaralılara ulaştı. Yaralılar otomobilden çıkartılarak kepçe ile ziftli bölgeden çıkartılırken, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan tanker sürücüsü, otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Musa A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:37 Kaynak: İHA
Aksaray, 3. Sayfa
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