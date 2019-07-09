- Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

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Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi

Kan donduran taksici dehşetini mahkemede anlattı: Beni ona verme tecavüz edecek