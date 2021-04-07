Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi - Son Dakika

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AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne ait zift tankerinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı, gökyüzü siyah dumanla kaplandı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında, Büyük Ağrı Caddesi üzerinde çıktı. İddiaya göre Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne ait içi zift dolu tanker, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Kısa sürede alev alan tankerden yükselen dumanlar, gökyüzünü siyaha çevirdi.