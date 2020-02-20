Zift yüklü 2 kamyon devrildi, tonlarca zift yola saçıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zift yüklü 2 kamyon devrildi, tonlarca zift yola saçıldı - Son Dakika

Zift yüklü 2 kamyon devrildi, tonlarca zift yola saçıldı

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zift taşıyan iki kamyon devrildi.

Zift yüklü 2 kamyon devrildi, tonlarca zift yola saçıldı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zift taşıyan iki kamyon devrildi. Kamyonların damperinde bulunan tonlarca zift yola saçıldı.


Edinilen bilgiye göre, Silopi'den aldıkları sıcak zifti İskenderun'a götüren C.A. idaresindeki 73 SC 047 ve E.C. yönetimindeki 34 AC 8659 plakalı kamyonlar Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde rampa yolda devrildi. Kamyonların damperinde bulunan sıcak ziftler, yola saçılırken kazada yaralanan olmadı. Kaza sonrası karayolu trafiğe kapanırken yolda itfaiye ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı. - GAZİANTEP

İskenderun, Gaziantep, Nurdağı, Silopi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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