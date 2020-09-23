Zift yüklü tanker devrildi, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (4) - Son Dakika

Zift yüklü tanker devrildi, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (4)
YOL, ULAŞIMA AÇILDIBolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, otomobile çarpan zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu saat 09.00'da ulaşıma kapanan kısım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından saat 15.00'te yeniden açıldı.
YOL, ULAŞIMA AÇILDI
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, otomobile çarpan zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu saat 09.00'da ulaşıma kapanan kısım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından saat 15.00'te yeniden açıldı.
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