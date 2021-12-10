Zifte bulanan batağan kuşu koruma altına alındı - Son Dakika

İlçeye gelerek veteriner kontrolünde, batağana bulaşan kimyasal maddeyi temizleyip bakımını yapan görevliler, yeniden doğaya salınması için kuşu teslim aldı.

Kuşa yiyecek ve su veren ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında uçamayan kuşu fark etti. Gövdesine bulaşan zift nedeniyle hareket edemediği anlaşılan batağan, Abana Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

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