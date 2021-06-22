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ZİFTE BULANAN KÖPEK 3,5 SAATTE TEMİZLENİP, TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika

ZİFTE BULANAN KÖPEK 3,5 SAATTE TEMİZLENİP, TEDAVİYE ALINDI

22.06.2021 12:07

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yola dökülen ziftin üzerine yatan köpeğin tüyleri 3,5 saatlik çalışmayla temizlendi.

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yola dökülen ziftin üzerine yatan köpeğin tüyleri 3,5 saatlik çalışmayla temizlendi. Köpek tedaviye alınırken,Veteriner Hekim Nurgül Perçin, "Arkadaşlarımız bulduğunda aç ve susuz kaldığı için çok bitkin düşmüştü. Derisinde yanıklar oluşmuş. Zifti anestezi altında 3,5 saatte mazotla temizlemeye çalıştık. Bir yandan zift temizledik bir yandan da yaşama bağladık." dedi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde önceki gün yol kenarındaki zifte bulanan köpeği gören bir sürücü, durumu Bolu Belediyesi'ne haber verdi. Belediye ekipleri, beldeye giderek köpeği bulup Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Burada 4 personel tarafından 3,5 saat boyunca köpeğin tüylerine bulaşan zift mazotla temizlendi. Köpeğin tuvalet ve yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale gelmesi sağlandı. Kısmen ziftten temizlenen köpek, tedaviye alındı. Hayati tehlikesi kalmayan köpeğin tamamen iyileşmesi için tedavisi sürüyor.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Nurgül Perçin, köpeğin iştahının ve keyfinin yerinde olduğunu belirterek, "Bulunduğunda toprak alana dökülen ziftin üzerine yatmış. Sonrasında kalkamamış. Üzerinden uzun bir süre geçmiş. Arkadaşlarımız bulduğunda aç ve susuz kaldığı için çok bitkin düşmüştü. Derisinde yanıklar oluşmuş. Bize geldiğinde anestezi altında mazotla temizlemeye çalıştık. Zifti çözmeye çalıştık. 3,5 saat sadece hayvanın yürüyebilmesi ve dışkılamayı rahat yapabilsin diye uzun uğraşlar verdik. Bir yandan da önceliğimiz hayvanın yaşamasıydı. Serum sıvı tedavisi uyguladık çünkü ne kadar süre aç kaldığını bilmiyorduk. Bir yandan zift temizledik bir yandan da yaşama bağladık." dedi.

Köpeğin üzerinde kalan ziftleri zamanla temizleyeceklerini ifade eden Perçin, "Şu anda üzerinde hala zift izleri var. Artık ara ara alacağız. Anesteziye almamız gerektiği durumlar olacak. Bazı yerlerinde zift çok fazla. İstediğimiz gibi zifti çözemedik. İştahı da keyfi de yerinde. Temel ihtiyaçlarını görebiliyor. Sadece biraz korkmuş durumda. İnşallah düzelecek." diye konuştu.

ZİFTE BULANAN KÖPEK 3,5 SAATTE TEMİZLENİP, TEDAVİYE ALINDI
ZİFTE BULANAN KÖPEK 3,5 SAATTE TEMİZLENİP, TEDAVİYE ALINDI
ZİFTE BULANAN KÖPEK 3,5 SAATTE TEMİZLENİP, TEDAVİYE ALINDI
ZİFTE BULANAN KÖPEK 3,5 SAATTE TEMİZLENİP, TEDAVİYE ALINDI
ZİFTE BULANAN KÖPEK 3,5 SAATTE TEMİZLENİP, TEDAVİYE ALINDI
ZİFTE BULANAN KÖPEK 3,5 SAATTE TEMİZLENİP, TEDAVİYE ALINDI
ZİFTE BULANAN KÖPEK 3,5 SAATTE TEMİZLENİP, TEDAVİYE ALINDI

Taşkesti, Mudurnu, Köpek, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZİFTE BULANAN KÖPEK 3,5 SAATTE TEMİZLENİP, TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika


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