Son Dakika Haberleri: Zifte Bulanan Yavru Deniz Kaplumbağası Tedavi Altına Alındı

Zifte Bulanan Yavru Deniz Kaplumbağası Tedavi Altına Alındı

44 dakika önce

Zifte bulanan yavru deniz kaplumbağası tedavi altına alındıMUĞLA - Datça ilçesinde zift içinde bulunan yavru yeşil deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Zifte Bulanan Yavru Deniz Kaplumbağası Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Zifte bulanan yavru deniz kaplumbağası tedavi altına alındı

MUĞLA - Datça ilçesinde zift içinde bulunan yavru yeşil deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 29 Ocak 2018'de vatandaşlar tarafından Datça ilçesi Gebekum mevkiinde zifte bulanmış halde yavru yeşil deniz kaplumbağası bulundu.
"Nadir" adını verdikleri kaplumbağaya zeytinyağıyla masaj yapan vatandaşlar, hayvanın üzerindeki zifti temizlemeye çalıştı.
Yavru kaplumbağayı bir kaba koyan vatandaşlar, DEKAMER yetkililerine haber verdi. Islak havluya sarılan kaplumbağa, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesinde bulunan İztuzu Plajı'ndaki merkeze getirildi.
Merkezde tedavi altına alınan 162 gram ağırlığındaki kaplumbağanın yapılan ilk müdahalesinde reflekslerinin normal olduğu ve herhangi bir yara veya darbe izine rastlanmadığı görüldü. Yaklaşık 1 yaşında olduğu tahmin edilen ve üzerindeki zift kalıntıları temizlenen kaplumbağanın durumunun iyi olduğu belirtildi. DEKAMER yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada, duyarlılıkları sayesinde yavru yeşil deniz kaplumbağasının kurtarılmasını sağlayan Deniz, Özge, Hakan ve Rıza isimli vatandaşlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:42 Kaynak: İHA

Datça, Yerel
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