ZİFTE BULANAN YAVRU KEDİLER TEMİZLENDİ - Son Dakika
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ZİFTE BULANAN YAVRU KEDİLER TEMİZLENDİ

16.08.2022 13:33

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde zifte bulanan 2 yavru kedi, temizlenip bakıma alındı; o anlar kameraya yansıdı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde zifte bulanan 2 yavru kedi, temizlenip bakıma alındı; o anlar kameraya yansıdı.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gitti Bağlarbaşı Mahallesi'nde zifte bulanan 2 yavru kedi buldu. Ekiplerce Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne getirilen kediler, burada temizlendi. İç ve dış parazit uygulaması yapılan kedilere ayrıca ilaç verildi. Kedilerin temizlendiği anlar, kameralara da yansıdı.

Hayvanların bakım ve tedavisini yapan veteriner hekim Müşerref Günhan, kedilerin barınağa geldiğinde çok kötü durumda olduklarını belirterek, "Tüm vücutları zifte bulanmıştı. Ekiplerimiz tüylerindeki ziftin temizlenmesi için çalışma başlattı. Zarar görmemeleri adına çok hassas davrandık. Zifti temizledik, ilaç tedavisi uyguladık. Şu an iki kedimiz de gayet sağlıklı durumda. Tamamen sağlıklarına kavuşana kadar barınağımızda misafir edeceğiz. Daha sonra ise doğal ortamlarına bırakacağız" dedi.

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Kaynak: DHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZİFTE BULANAN YAVRU KEDİLER TEMİZLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZİFTE BULANAN YAVRU KEDİLER TEMİZLENDİ - Son Dakika
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