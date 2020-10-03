Zifte bulanmış halde bulunan 'Şanslı' hayata tutundu - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, zifte bulanmış halde bulunduktan sonra hayvan barınağına götürülen ve 'Şanslı' adı verilen yavru köpek sağlığına kavuştu. Şanslı'yı sahiplenen barınak görevlisi Ayşe Özdemir , "Bizim maskotumuz. Çocuğum gibi oldu, onu çok seviyorum" dedi.

Geçen ağustos ayında, zifte bulanmış halde bulunan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürülen ve burada görevliler tarafından temizlenen köpeğe, 'Şanslı' adı verildi. Tüyleri yeniden çıkan Şanslı, yaşama tutundu. Görevlilerin gözü gibi baktığı Şanslı, barınağın maskotu oldu. 'Şanslı'yı sahiplenen barınak görevlisi Ayşe Özdemir, "Zift içindeydi. Zor nefes alıyordu. Çok zor çıkardık zifti. Şükürler olsun kurtardık. Şu an ben ilgileniyorum Şanslı'yla. Şanslı bizim maskotumuz. Aramızda özel bir bağ oluştu, çocuğum gibi oldu" dedi. Kendilerine ilk getirildiğinde Şanslı'nın durumunun çok üzücü oluğunu ifade eden Özdemir, "Yaşama ihtimalinin düşük olduğunu düşündük ancak o sağlığına kavuştu. Hayvanların hepsini seviyorum ama onunla daha bir başka ilgileniyoruz. Çünkü durumu gerçekten çok kötüydü. Şükürler olsun yaşadı. O bizim eğlencemiz, her şeyimiz. Barınak geçici ama Şanslı'yla dostluğumuz gerçek" dedi.

- Leburgazkırklareli