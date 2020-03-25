Zifte yapışan 1 köpek ve 5 kaplumbağa 2 gün kurtarılmayı bekledi - Son Dakika

Zifte yapışan 1 köpek ve 5 kaplumbağa 2 gün kurtarılmayı bekledi

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kaza yapan kamyondan yola dökülen zifte yapışan 1 köpek ve 5 kaplumbağa, iki gün sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye'nin Gerişburnu Mahallesi Tavşan Beleni mevkiinde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, devrilen kamyonda bulunan sıcak asfalt yola döküldü. Bölgede dolaşan 1 köpek ve5 kaplumbağa, yoğun kıvamlı zifte yapışıp kaldı. Yol kenarındaki ziftte hareketsiz bir şekilde duran köpek olduğunu gören vatandaşların yardım istemesi üzerine olay yerine, zabıta ve itfaiye ekipleri geldi.

Ziftin içinde, yan yatmış durumda yapışan köpek ile 5 kaplumbağayı gören ekipler, iş makinesinin de yardımıyla hayvanları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı. Veteriner hekim gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu kurtarılan hayvanların vücutlarının büyük bir bölümünün zift nedeniyle katılaşmış olduğu görüldü.

Kurtarılan hayvanlardan yaşayan 5 kaplumbağa ve köpek, tedavileri için Fethiye ilçesindeki kapsamlı bir veterinere götürüldü.