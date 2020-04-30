Zifte yapışan kaplumbağa kurtarıldı - Son Dakika

ÇANKIRI'da, zifte yapışması sonucu mahsur kalan kaplumbağa, kurtarılarak belediye rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.

Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, dün öğle saatlerinde rehabilitasyon merkezi önünde, üzerine zift bulaşan kaplumbağayı gördü. Hareket etmekte zorlanan kaplumbağaya veteriner hekim müdahale etti. Solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen kaplumbağanın üzerindeki zift temizlendi. Solunumu düzene giren kaplumbağanın tedavisi sürüyor. Görevliler, kaplumbağanın zifte yapıştığını, bir vatandaş tarafından bulunarak rehabilitasyon merkezi önüne bırakıldığını tahmin ettiklerini söyledi.