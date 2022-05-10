BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, arazide otladı sırada zifte yapışan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Avdancık Mahallesi'nde bulunan arazide otlayan keçilerden biri, toprağa dökülen zifte yapıştı. Durumu gören çoban, keçiyi çıkarmak istedi. Ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Keçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yapıştığı yerden kurtarıldı. Keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Zifte yapışan keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika