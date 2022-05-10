Zifte yapışan keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Zifte yapışan keçiyi itfaiye kurtardı

10.05.2022 13:03
Zifte yapışan keçiyi itfaiye kurtardı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, arazide otladı sırada zifte yapışan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, arazide otladı sırada zifte yapışan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Avdancık Mahallesi'nde bulunan arazide otlayan keçilerden biri, toprağa dökülen zifte yapıştı. Durumu gören çoban, keçiyi çıkarmak istedi. Ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Keçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yapıştığı yerden kurtarıldı. Keçi, sahibine teslim edildi.


Zifte yapışan keçiyi itfaiye kurtardı
Zifte yapışan keçiyi itfaiye kurtardı
Zifte yapışan keçiyi itfaiye kurtardı
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Osmangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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