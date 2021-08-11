AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, yol kenarındaki zifte yapışan sokak köpeği, itfaiye ekibinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Doğubayazıt- Ağrı yolu kenarında köpeğin zifte yapışıp kaldığını görenler, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede gelen ekipler, köpeği ziftten kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 saatlik çalışmayla zifti pürmüz ile ısıtıp, köpeği kurtardı. Köpek tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | ZİFTE YAPIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYECİLER 2 SAATTE KURTARDI - Son Dakika