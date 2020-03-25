Ziftte hareket etmekte zorlanan köpek ile 5 kaplumbağa kurtarıldı - Son Dakika

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Ziftte hareket etmekte zorlanan köpek ile 5 kaplumbağa kurtarıldı
6 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki zifte girince güçlükle hareket eden köpek ile 5 kaplumbağa kurtarıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki zifte girince güçlükle hareket eden köpek ile 5 kaplumbağa kurtarıldı.
Gerişburnu Mahallesi Tavşan Beleni mevkisinde, yolun kenarındaki zifte yapıştığı için sürekli havlayan bir köpek olduğunu görenler, durumu zabıta ve itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, iş makinesiyle köpeği ve aynı alanda bulunan 5 kaplumbağayı kurtardı.
Kurtarılan hayvanlar, Fethiye ilçesindeki veterinere götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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