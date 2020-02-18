Zigana'da 10 kişiye mezar olan yere yine çığ geldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zigana'da 10 kişiye mezar olan yere yine çığ geldi - Son Dakika

Zigana'da 10 kişiye mezar olan yere yine çığ geldi

6 saat önce

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında 2009 yılında meydana gelen çığ felaketinde 10 kişiye mezar olan noktaya geçtiğimiz günlerde yine çığ geldi.

Zigana'da 10 kişiye mezar olan yere yine çığ geldi, System.String[]

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında 2009 yılında meydana gelen çığ felaketinde 10 kişiye mezar olan noktaya geçtiğimiz günlerde yine çığ geldi.


Birkaç gün önce gerçekleşen çığ Zigana Dağı'nın 2 bin 140 metre rakımlı yamacından koparak bin 830 metre rakıma kadar dere yatağında ilerledi.


Çığın 900 metre boyunca ilerleyerek özellikle hafta sonlarında vatandaşların piknik yaptığı bölgeye kadar inmesi olayın boyutunu ortaya koyarken, özellikle hafta sonları binlerce kişinin uğrak yeri olan kayak merkezi yolunun kenarına kadar inmesi dikkat çekti.


Karayolu yol ağındaki bu yol için bölge sakinlerinin çığın neredeyse yola kadar indiği kısmının yükseltilmesi talebinin de ne kadar haklı olduğu bu olayla ortaya çıkmış oldu.


Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana dağı geçidinde yer alan Zigana tünelinin Gümüşhane- Trabzon istikametinin çıkışında gerçekleşen olayda hiç kimsenin burnunun kanamaması sevindirici bulunurken, bölgede yeni çığ riskinin halen mevcut olduğu gözlendi.


Olay:


Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 25 Ocak 2009 tarihinde meydana gelen çığ olayında doğa yürüyüşüne çıkan Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) üyesi 17 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Davut Akdeniz hayatını kaybetmişti. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Torul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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