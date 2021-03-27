Zigana Dağı Geçidi'nde kar etkili oldu - Son Dakika

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.
Trabzon- Gümüşhane kara yolunda ve Torul ilçe sınırlarındaki Zigana Dağı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli kar uyarısının ardından beyaza büründü.
Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı güzergahta yolculuk yapanlara görsel şölen yaşatan Zigana Dağı, beyaz örtüyle kaplanan yüksek doruklarıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.
Karayolları ekiplerinin kar nedeniyle 24 saat çalıştığı kara yolu güzergahı, virajlı yolları ve karla kaplı çam ormanlarıyla da adeta kartpostallık görüntüler sundu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgedeki sokak hayvanlarına ise güzergahta yolculuk yapanların yiyecek verdiği gözlendi.
Kaynak: AA
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