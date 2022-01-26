Zigana Dağı Geçidi'nde kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında, Trabzon-Gümüşhane kara yolu güzergahındaki Zigana Dağı, gece saatlerinde etkisini artıran ve halen devam eden karın ardından beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü bölgede Zigana Dağı, sisle kaplanan doruklarıyla fotoğraf tutkunlarını da ağırlıyor. Yolculuk yaptıkları güzergahta park ederek karın tadını çıkaran aileler ve çocuklar, buz kütlelerinin oluştuğu dağ yamaçlarında ise fotoğraf çektiriyor.

Karayolları ekiplerinin kar nedeniyle 24 saat çalıştığı güzergahtaki sokak hayvanlarının da yiyecek arayışında oldukları görüldü.

Bu arada, güzergahta etkili olan yoğun kar ve sis nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor.