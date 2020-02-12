Zigana Dağı Geçidi'ne çığ düştü, yol kapandı (2)- Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zigana Dağı Geçidi'ne çığ düştü, yol kapandı (2)- Yeniden - Son Dakika

Zigana Dağı Geçidi'ne çığ düştü, yol kapandı (2)- Yeniden

6 saat önce

Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı Geçidi'ne çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı, seyir halindeki 3 araç hasar gördü.

Zigana Dağı Geçidi'ne çığ düştü, yol kapandı (2)- Yeniden, System.String[]

TRABZON- Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı Geçidi'ne çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı, seyir halindeki 3 araç hasar gördü.

Trabzon- Gümüşhane karayolu Zigana Dağı Geçidi'ne saat 20.30 sıralarında çığ düştü. Karayolu ulaşıma kapanırken seyir halindeki 3 araç ise hasar gördü. Kimsenin yaralanmadığı olayda karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve karayolları ekibi sevk edildi. Çığ altında araç kalma ihtimali üzerine ekipler alanda incelemelerde bulundu. Çığ altında araç olmadığının belirlenmesi üzerine ekipler yol açma çalışması başlattı. 2 saat ulaşımın kesildiği yol tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Çığın düşmesine tanık olan Özgür Yazıcı, yamaçtan kar kütlelerinin yola düştüğünü belirterek, aynı bölgeye 2008 yılında da çığ düştüğünü ileri sürdü. Yazıcı, olayda yamaçta bulunan evinde hasar meydana geldiğini ifade etti.

Öte yandan, Gümüşhane'nin Torul İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş da, çığ bölgesinde önlem alındığını söyledi.


Gümüşhane, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:23 Kaynak: DHA
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