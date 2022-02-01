Zigana Dağı Geçidi onlara emanet - Son Dakika
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Zigana Dağı Geçidi onlara emanet

01.02.2022 10:15

Zigana Dağı Geçidi onlara emanet En ufak bir kar tanesi yola düştüğünde göreve hazırlar Zigana Dağı Geçidi'nde görevli Karayolları ekipleri, zorlu kış şartlarında Trabzon-Gümüşhane karayolunda ulaşımın aksamaması için zorlu mesailerini aralıksız sürdürüyor Zigana Dağı Geçidi'nde görevli...

Zigana Dağı Geçidi onlara emanet

En ufak bir kar tanesi yola düştüğünde göreve hazırlar

Zigana Dağı Geçidi'nde görevli Karayolları ekipleri, zorlu kış şartlarında Trabzon- Gümüşhane karayolunda ulaşımın aksamaması için zorlu mesailerini aralıksız sürdürüyor

GÜMÜŞHANE - Zigana Dağı Geçidi'nde görevli Karayolları ekipleri, zorlu kış şartlarında Trabzon-Gümüşhane karayolunda ulaşımın aksamaması için zorlu mesailerini gece-gündüz demeden aralıksız sürdürüyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 105. Şube Şefliği Zigana Bakım Evi ekipleri, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli kara yolu olan Zigana Dağı Geçidi'nde ulaşımda olumsuzluklar yaşanmaması için 7/24 esasına göre görev yapıyor.

Özellikle kış aylarında sürekli teyakkuzda olan ekipler, sorumluluk alanlarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trabzon-Gümüşhane karayolunu kullanan vatandaşların ulaşımda hiçbir sorunla karşılaşmaması için büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan Zigana Bakım Evi personellerinin çalışmalarını anlatan ekip başı Haydar Altay, işlerini severek yaptıklarını söyledi. Görevli oldukları süre boyunca Zigana Dağı yolunun kapanmayacağını dile getiren Altay, vatandaşın sıkıntı yaşamaması için gerekirse uyumadan çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

"Çalışmalarımızı aksatan en önemli unsur, özellikle ağır tonajlı araçların kar lastiği takmaması ve makas yaparak ulaşımı etkilemesi"

Zigana Bakım Evi'nde görevli personellerin 7/24 esasına göre sürekli göreve hazır olduklarını dile getiren Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, "Zigana Bakım Evimizde 6 tane iş makinesi ve 26 personelle birlikte 7/24 esasına göre kışın kar ve buz mücadelesi, yazın bakım ve onarım hizmetlerini yürütmekteyiz. Cefakar arkadaşlarımız uyumadan, yorulmadan vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla çalışmakta. Çalışmalarımız esnasında çalışmalarımızı aksatan en önemli unsur, özellikle ağır tonajlı araçların kar lastiği takmaması ve makas yaparak ulaşımı etkilemesi. Bu anlamda sürücülerimizden bu konuya hassasiyet göstermesini istiyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımız vardiya usulü çalışmakta ve burada beraber yaşamakta. Her koşulda birbirilerini kollayarak mücadelelerini sürdürüyorlar. Buradaki yaşam mücadeleyle birlikte aslında bizim karayolcu ailemizin bir örneği. Bu yaşam burada sürerken hiçbir ihbar beklemeden en ufak bir kar tanesi yola düştüğünde göreve hazır bir şekilde intikal ediyorlar görev yerlerine. Buradaki arkadaşlarımız her şekilde, her an vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla hazır bir şekilde çalışmaya devam etmekte" açıklamasında bulundu.

"Biz buradayken Zigana Dağı yolunun kapanma şansı yok"

Vatandaşların gidecekleri yere sağ salim ulaşmalarından dolayı işlerini severek yaptıklarını anlatan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Zigana Bakım Evi Ekip Başı Haydar Altay, "Ekip arkadaşlarımızla beraber buranın yükünü çekiyoruz. 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Yaz ve Kış fark etmeksizin çalışmalarımız aynı sistemde ilerliyor. Kış aylarında yollarda trafikte sıkıntı yaşanmaması için çalışıyoruz. Bazı araçların kış şartlarına uygun donanımı olmadığın için çektiğimiz sıkıntılar var. Bu işten zevk almıyor olsak bu işi yapma şansımız yok. Bu kış şartlarında bizim bu araçların üzerine çıkmamız kolay bir olay değil. Mesleğimizi sevdiğimizden dolay, vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşmasından dolayı biz bu işi severek yapıyoruz. Tek şikayetimiz tedbirsiz araçlar. Biz buradayken Zigana Dağı yolunun kapanma şansı yok çünkü biz burada 7/24 çalışıyoruz. Bizim kalkış saatimiz yok, ihbar geldiği takdirde sürekli yollarda. Yolda vatandaş sıkıntı yaşayacaksa bizim rahat uyuma şansımız yok" dedi.

Zigana Dağı Geçidi onlara emanet
Zigana Dağı Geçidi onlara emanet
Zigana Dağı Geçidi onlara emanet
Zigana Dağı Geçidi onlara emanet
Zigana Dağı Geçidi onlara emanet
Zigana Dağı Geçidi onlara emanet
Zigana Dağı Geçidi onlara emanet

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Kaynak: İHA

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