Zigana dağı kara hasret kaldı - Son Dakika
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Zigana dağı kara hasret kaldı

6 saat önce

Zigana Dağı kara hasret kaldıGÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yer alan Zigana Dağı Kayak Merkezi kayak yapılacak kara hasret kaldı.

Zigana Dağı kara hasret kaldı

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yer alan Zigana Dağı Kayak Merkezi kayak yapılacak kara hasret kaldı.

Torul ilçesinde yer alan Zigana Dağı, yılbaşında tatilcilerin adresi oldu. Ancak deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki dağda istenen kar olmayınca kayakçılar kayak yapamadı. Kayak merkezine gelen ziyaretçiler fotoğraf çektirerek, kartopu oynadı.

'KAR GÖRMEK İÇİN GELDİK'

Yurt dışından tatil için gelen Semiha Yılmaz, kış mevsiminde Gümüşhane'ye ilk kez geldiğini belirterek " Almanya'dan Trabzon'a geldik. Kar görmek için bu kayak tesisine çıktık. Her anı kendine göre güzel yaşamak gerekiyor. Bu mevsimde burası nasıl olur bilmiyorum. Çünkü kış mevsiminde ilk kez bu geldim. Bu kar benim için yeterli" dedi.

Tesis çalışanı Burak Yılmaz da bu kış sezonunda kar yağmadığı için işlerin durgun olduğunu söyleyerek "Kar yağmadığı için sezon durgun. Önümüzdeki 1-2 gün içinde kar yağışı olacak diye bekliyoruz. 30 santimetre kar bekleniyor. Kar olmayınca topraklar gözüküyor. Güzel bir görüntü olmadığı için insanlar da erken dönüyor. Bu da bizim işlerimizi olumsuz etkiliyor. Kayak yapılabilmesi için kayak pistinde yarım metre kar olması lazım. Kar olmadığından kayak pisti kullanılmıyor. Kar olan bölümlerde kızakla kayılıyor ve kar motoru sürülüyorö diye konuştu.

Kezban Yılmaz ise, "Uzun yıllar sonra bölgeye geldim. Çok mutluyum. Burası çok güzel. Kar ne çok ne de az ama yinede insanı coşturuyor" ifadelerini kullandı.

Zigana dağı kara hasret kaldı

Kayak Merkezi, Torul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:53 Kaynak: DHA
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