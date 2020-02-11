Zigana Dağı mevkiinde çığ meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zigana Dağı mevkiinde çığ meydana geldi - Son Dakika

Zigana Dağı mevkiinde çığ meydana geldi

6 saat önce

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde bugün akşam saatlerinde çığ meydana geldi.

Trabzon- Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde bugün akşam saatlerinde çığ meydana geldi.

Zigana Dağı mevkiinde çığ meydana geldi

Gümüşhane, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkası kabarık çıktı
Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler 30 yaşındaki genç evine gittiği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 04:16:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zigana Dağı mevkiinde çığ meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]