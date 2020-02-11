Zigana Dağı mevkiinde çığ meydana geldi - Son Dakika

Zigana Dağı mevkiinde çığ meydana geldi
6 saat önce
Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde bugün akşam saatlerinde çığ meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:18 Kaynak: AA
Trabzon- Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde bugün akşam saatlerinde çığ meydana geldi.
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