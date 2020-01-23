Zigana Dağı'nda 11 yıl önceki çığda hayatını kaybeden 10 dağcı anılacak - Son Dakika

Zigana Dağı'nda 11 yıl önceki çığda hayatını kaybeden 10 dağcı anılacak

Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, 11 yıl önce çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 10 dağcı, Trabzon ve Gümüşhane'de düzenlenecek programlarla anılacak.

Gümüşhane- Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, 11 yıl önce çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 10 dağcı, Trabzon ve Gümüşhane'de düzenlenecek programlarla anılacak.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) Başkanı Ercan Bostan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çığ felaketinde hayatını kaybeden dağcıları anmak için programlar organize edeceklerini söyledi. Vefat eden arkadaşlarını rahmet ve özlemle andıklarını belirten Bostan, "Arkadaşlarımızı kaybedeli 11 yıl oldu, onları unutmadık." dedi. Bostan, anma programları kapsamında yarın saat 18.30'da TEDAK binasında mevlit okutulacağını aktardı. Olayın meydana geldiği Zigana Dağı'nda ise 26 Ocak Pazar günü saat 10.00'da, Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde yaklaşık 50 dağcının katılımıyla anma programı yapılacağını ifade eden Bostan, buradaki Çığ Şehitleri Anıtı'na çelenk sunacaklarını ve saygı duruşunda bulunacaklarını belirtti. Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda, 25 Ocak 2009'da yürüyüşe çıkan TEDAK üyesi 17 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda Burçak Sevim, Davut Akdeniz, Erhan Terzi, Özlem Timurcuoğlu, Hüseyin Karaosmanoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş, Hasan Ali İsaoğlu, Dursun İnan ve Hüsniye Sarıbıyık hayatını kaybetmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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