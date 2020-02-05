Zigana Dağı'nda -15 derecede kış eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zigana Dağı'nda -15 derecede kış eğitimi - Son Dakika

Zigana Dağı'nda -15 derecede kış eğitimi

6 saat önce

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Trabzon ekibi gönüllüleri, Zigana Dağı'nda-15 derecede kış temel eğitimi gerçekleştirdi.

Zigana Dağı'nda -15 derecede kış eğitimi, System.String[]

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Trabzon ekibi gönüllüleri, Zigana Dağı'nda-15 derecede kış temel eğitimi gerçekleştirdi.


AKUT Trabzon ekibinden 18 gönüllü ile eğitmenlerin katılımıyla yapılan ve iki gün süren eğitim kapsamında kış koşullarında barınma, beslenme, yürüyüş teknikleri, kazma kullanma, kar mağarası ve acil durum barınakları oluşturma, karda alınabilen emniyet sistemleri, hedik ve krampon kullanımı, kazma ile düşme konuları işlendi. AKUT gönüllüleri, geceyi -15 derecede kar üzerinde kurdukları çadırlarda geçirdi. AKUT Trabzon Operasyon Sorumlusu Köksal Sonbay, AKUT olarak her türlü afette ve zorlu doğa koşullarında arama-kurtarma yapabilmek için eğitimlerini aksatmadan sürdürdüklerini belirterek, "Kış temel eğitimi programımızı da Zigana Dağı'nda gece zaman zaman hava sıcaklığının -15 dereceye vardığı ortamda gerçekleştirdik. Bölgemizde zaman zaman meydana gelen çığ ve kar nedeniyle mahsur kalma olaylarında yapılacak arama-kurtarmalar ile ilgili eğitimler verildi" dedi. - TRABZON

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
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