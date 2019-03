Zigana Dağı'nda Çığ Tatbikatı

AFAD İl Müdürü Mesut Bayrak:

"Zaman zaman çığ olaylarına bölgemizde rastlanıyor. 2009 yılındaki çığ kazasında 10 dağcımız hayatını kaybetmişti. O yüzden bizim burada her zaman hazır olmamız gerekiyor"



GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerince Zigana Dağı'nda çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı.



Torul ilçesi sınırlarındaki 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nda gerçekleştirilen tatbikata, 20 ilden 35 AFAD personelinin yanı sıra Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden 60'ı aşkın öğrenci katıldı.



Tatbikatta, senaryo gereği dağa çıkan 2 dağcı çığ altında mahsur kaldı. Ekipler, çığ altında kalan dağcılara öğrencilerle birlikte müdahale etti. Müdahalenin ardından çığda arama kurtarma ve yakınların sakinleştirilmesi de uygulamalı olarak öğrencilere aktarıldı.



Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak, her yıl AFAD'ın Zigana Dağı'nda kış eğitimleri gerçekleştirdiğini söyledi.



Bu yılki eğitimlerin bir kısımının da Zigana Dağı'nda gerçekleştirildiğini belirten Bayrak, şöyle konuştu:



"Doğada arama kurtarma, çığ tatbikatı gibi görevleri ifa ediyoruz. Gümüşhane Üniversitesi'nin Afet Yönetim ve Acil Yardım Bölümü ile biz de bir tatbikat yapmak istedik. Tatbikatımızı arama kurtarma ekiplerimizin desteğiyle yaptık. Yaklaşık 100'ün üzerinde personelle burada hem eğitim hem tatbikat yaptık. Amacımız bu tür olaylara hazırlık yapmak, her an göreve hazır olmak. Bu eğitim ve tatbikatları bunun için yapıyoruz."



Bayrak, Zigana Dağı'nın kış aylarında oldukça yoğun ve çok kar alan bir bölge olduğunun altını çizerek, "Zaman zaman çığ olaylarına bölgemizde rastlanıyor. 2009 yılındaki çığ kazasında 10 dağcımız hayatını kaybetmişti. O yüzden bizim burada her zaman hazır olmamız gerekiyor. Bu çalışmaları bu yüzden yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.



Tatbikata katılan öğrencilerden İrem Sezen ise tatbikatta teorik bilgileri hayata geçirme imkanı bulduklarını anlattı.



Uygulamalı olarak sahada aldıkları eğitimin kendileri için önemli olduğuna işaret eden Sezen, "Arama kurtarma faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğünü, sondalama tekniklerini ve burada nasıl koordine olmamız gerektiğini, nasıl çalışmamız gerektiğini tek tek önce teorik olarak sonra uygulamalı olarak öğrenmiş olduk." ifadelerini kullandı.

