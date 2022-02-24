Zigana Dağı'nda çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Gümüşhane- Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, 51 kişilik ekiple "Çığda Arama ve Kurtarma Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Trabzon Çığ Hazırlık ve Müdahale ekibinde görevli personelin katılımı ile 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nda yapılan "Çığda Arama ve Kurtarma Eğitimi ve Tatbikatı", İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

Tatbikatta, UMKE, Türk Telekom, itfaiye, jandarma, DSİ, Meteoroloji, Karayolları ve AKUT ekipleri görev aldı.

Toplam 51 kişilik ekiple düzenlenen eğitim ve tatbikatın birinci gününde katılımcılara çığ ile ilgili teorik bilgiler aktarılarak, personelin kış şartlarında ve çığ ortamında nasıl davranmaları gerektiğine yönelik temel bilgilendirmede bulunuldu.

Faaliyetin ikinci gününde ise Zigana Dağı bölgesinde uygulamalı olarak "Çığda Arama ve Kurtarma" eğitimine devam edildi.

Katılımcılar üç farklı istasyona ayrılarak eğitmenler nezaretinde çalıştı. Birinci istasyonda kar profilinin incelenmesi ve çığ testi yapıldı, ikinci istasyonda sinyal alıcı/verici cihazlarının sahada kullanımı yapılarak, üçüncü istasyonda çığda sonda ve sondalama yöntemleri ile arama kurtarma uygulamaları gerçekleştirildi.

Eğitimin üçüncü gününde de uygulamalar tekrar edilerek, katılımcıların ekip içi uyumları gözlemlendi.

Farklı kurumlardan ekiplerin aynı amaç uğruna çalışabilme kültürü izlendi ve katılımcılar arası görevler belirlenerek, belirlenen senaryo doğrultusunda "Çığda Arama ve Kurtarma Eğitimi ve Tatbikatı" düzenlendi.