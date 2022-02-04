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Zigana Dağı'nda devasa buz sarkıtları ilgi çekiyor - Son Dakika

Zigana Dağı'nda devasa buz sarkıtları ilgi çekiyor

04.02.2022 09:58

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağının yamaçlarında havaların aşırı soğuması nedeniyle oluşan devasa buz sarkıtları yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağının yamaçlarında havaların aşırı soğuması nedeniyle oluşan devasa buz sarkıtları yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Gümüşhane- Trabzon karayolu, Zigana tüneli çıkışında yolun kenarındaki yüksek şevlerden sarkan sular, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü alanda devasa buz sarkıtlarına dönüştü. Yoldan geçen araçlar boyları yer yer 5 metreye ulaşan buz sarkıtlarının yanında oyuncak araba gibi kaldığı anlar fotoğraflara yansırken çok sayıda vatandaş aracını güvenli bir alana park edip bu manzaranın fotoğrafını çekiyor.

Zigana Dağı'nda devasa buz sarkıtları ilgi çekiyor
Zigana Dağı'nda devasa buz sarkıtları ilgi çekiyor
Zigana Dağı'nda devasa buz sarkıtları ilgi çekiyor

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Toros Dağları, Gümüşhane, Torul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zigana Dağı'nda devasa buz sarkıtları ilgi çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zigana Dağı'nda devasa buz sarkıtları ilgi çekiyor - Son Dakika
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