Son Dakika Haberleri: Zigana Dağı'nda Heyelan

Zigana Dağı'nda Heyelan

5 saat önce

Gümüşhane-Trabzon kara yolunun heyelan nedeniyle kısa süreliğine kapanan Zigana Dağı kesiminde ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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Gümüşhane- Trabzon kara yolunun heyelan nedeniyle kısa süreliğine kapanan Zigana Dağı kesiminde ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Gece saatlerinde yüksekten kopan kaya parçaları yolun Zigana Dağı Köstere Köyü mevkisine düştü.

Mal ve can kaybının yaşanmadığı heyelan nedeniyle kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Karayolları ve jandarma ekiplerince başlatılan temizlik çalışmasının ardından 3 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe açıldı.

Ekiplerin bölgede temizleme çalışmaları sürerken, Gümüşhane-Trabzon kara yolunda trafik çift şeritten kontrollü sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:46 Kaynak: AA

Trabzon, Gümüşhane, Güncel
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