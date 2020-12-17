Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu - Son Dakika

Doğu Karadeniz 'in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Gümüşhane 'nin Trabzon sınırında yer alan 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı'nın zirvesinde çam ağaçlarını süsleyen kar, zirvelerde seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Kar yağışının ardından çam ve ladin ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor