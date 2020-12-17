Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'nin Zigana Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Gümüşhane'nin Trabzon sınırında yer alan 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı'nın zirvesinde çam ağaçlarını süsleyen kar, zirvelerde seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Kar yağışının ardından çam ve ladin ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.
- Kaynak: DHA
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